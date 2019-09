Morto Michele Cologno, la famiglia ringrazia

“La famiglia COLOGNO esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’immenso dolore che l’ha colpita per la scomparsa dell’amato MICHELE, “LILINO” per gli amici. Commossa dalla corale condivisione e partecipazione a tutti i livelli, mediante le numerose attestazioni giunte attraverso i canali istituzionali, della stampa e via web, RINGRAZIA in particolare le Istituzioni locali, provinciali e regionali ed i loro rappresentanti, i colleghi, i compagni” di ogni ordine e grado e schieramento politico, gli amici e tutta la popolazione sanseverese per l’omaggio tributato con stima e affetto sinceri alla figura politica, amministrativa, sociale, culturale ed umana del caro MICHELE“.