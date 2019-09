“Non sono io Samara”, manfredoniano racconta a RAI 1 (VIDEO)

Di:

Roma/Manfredonia, 14 settembre 2019. Del caso “Samara Challenge” a Manfredonia (che ha visto centinaia di giovani, la sera del 3 settembre scorso, fuori il cimitero sipontino, incuriositi dopo possibili emulazioni della protagonista del film horror The Ring) , se ne è parlato anche nel corso di “Italia Sì“, programma ideato e condotto da Marco Liorni, in onda per la seconda stagione su Rai 1, questo pomeriggio – sabato 14 settembre -, dalle ore 16.40 alle 18.40.

In studio a Roma anche il 30enne di Manfredonia, Pasquale Gambuto, che ha parlato dell’accaduto e delle accuse che ha ricevuto di aver partecipato alle emulazioni del “gioco”, impersonificando la celeberrima Samara.

