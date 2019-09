Piero Pelù e la direttrice d’orchestra Gianna Fratta sposi a Firenze

Di:

“Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e ne vedremo delle belle, ragazzacci!”. Così il rocker Piero Pelù ha annunciato le nozze con il direttore d’orchestra Gianna Fratta, di Foggia.

I due hanno suonato insieme quest’estate al premio Argos Hippium di Manfredonia (in foto un post della pagina creata per l’evento). Uniti nel lavoro, dopo tre anni d’amore si sono sposati a Palazzo Vecchio davanti al sindaco Dario Nardella. Sui social il leader dei Litfiba ha scritto, con l’abito della festa: “Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre?”