Salvini: “Signora non affitta a meridionali? Una cretina”

“Un partito, qualsiasi partito, dovrebbe denunciare, politicamente ma forse anche giudiziariamente, chi sostiene tesi idiote, oltre che razziste, issando la sua bandiera. Altrimenti è legittimo il dubbio che la signora non stia millantando, ma che, in effetti, siamo di fronte a una leghista salviniana che sta applicando alla lettera il verbo del Capitano”. E’ un passaggio dell’editoriale che Alessandro Sallusti firma sul Giornale e che fa riferimento anche all’episodio che si è verificato in una località della provincia di Milano e che è stato denunciato sui social: una signora ha deciso di non affittare un appartamento ad una ragazza di Foggia.

La signora che avrebbe rifiutato di affittare il proprio appartamento nel Milanese a una ragazza meridionale “è una cretina. Non conosco questa signora, ma è lontanissima dal mio pensiero“. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, che a margine dell’assemblea degli amministratori locali del Carroccio a Milano ha commentato il caso denunciato ieri sui social dalla compagna della giovane foggiana in trasferta.

FONTE ADNKRONOS