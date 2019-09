Università Foggia, concluse indagini per 19

Di:

Non solo truffa e abuso d’ufficio, ma viene contestato anche il peculato con l’appropriazione indebita di 2 milioni di euro a cinque dei 19 indagati a cui è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini sulla gestione dei fondi del Miur da parte dell’Università di Foggia. Un’inchiesta nata, come raccontato da ilfattoquotidiano.it a luglio 2017, dalla denuncia di due professori, Alessandro Del Nobile e Diego Centonze, che avevano segnalato diverse anomalie nell’utilizzo dei fondi del ministero dell’Istruzione e dell’Università destinati alla ricerca ma utilizzati, secondo gli autori della denuncia, per altro.

