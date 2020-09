Andrea e Valentina de La Cucina del Fuorisede “C’era una volta un pomodoro”

E lo hanno fatto nel loro stile, attraverso post, stories, video e ricette veicolati sui canali social de La cucina del fuorisede.

Da fine agosto, tempo della raccolta e della lavorazione del pomodoro nel Tavoliere di Puglia, i due foodblogger foggiani hanno iniziato a raccontare la storia del pomodoro, partecipando in prima persona a tutte le fasi, dalla raccolta nei campi fino al confezionamento, passando per la trasformazione.

Il progetto si concluderà con la realizzazione di due video ricette: polpette di ceci al pomodoro e fusilli al profumo di acciughe, con capperi, olive e, ovviamente, pomodoro.

“L’idea è nata perché volevamo dare valore ad uno dei principali frutti della nostra terra. Abbiamo individuato una delle maggiori aziende presenti sul nostro territorio, Rosso Gargano, ed abbiamo presentato l’idea che è stata accolta con entusiasmo”, spiegano i fratelli Pietrocola già ideatori dell’Athenaeum Tour, esperimento sociale per capire come funziona la pausa pranzo dello studente fuorisede, e delle Social Dinner, le cene evento che mettono in contatto le aziende con blogger e influencer, nonché fondatori di FoodLink, il network di idee intorno al cibo.

Con “C’era una volta un pomodoro” Andrea e Valentina contribuiscono anche a far conoscere la loro terra di origine, la Capitanata, a cui sono molto legati.

https://www.lacucinadelfuorisede.it/

#lacucinadelfuorisede #ceraunavoltaunpomodoro