Casa Sollievo, ricerca cancro: premio per la dottoressa Barbara Pasculli

San Giovanni Rotondo, 14 agosto 2020. Con un abstract dedicato ad uno studio sul tumore alla mammella e sulla risposta al trattamento con PARP-inibitori, la ricercatrice Barbara Pasculli del Laboratorio di Oncologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ha vinto un premio per giovani ricercatori dell’American Association for Cancer Research. Lo Scholar in Training Award, così si chiama il premio, sarebbe consistito in una borsa di viaggio a copertura della partecipazione al congresso di San Diego, in California, e nella partecipazione alla cerimonia di premiazione.