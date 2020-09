Campo: “Colpito dall’entusiasmo contagioso dei Giovani Democratici”

“Oggi a San Severo sono rimasto colpito dall’entusiasmo contagioso dei Giovani Democratici, patrimonio della comunità del Partito Democratico da proteggere e valorizzare. Su di loro dobbiamo scommettere per il futuro, come sta facendo egregiamente il Sindaco di San Severo Francesco Miglio e tutta la sua Amministrazione.

Mi sento molto vicino ai sindaci ed ai consiglieri comunali per il lavoro che quotidianamente svolgono in trincea. Loro rivestono un ruolo fondamentale nella quotidiana lotta per migliorare la vita delle nostre città e preservarle da una criminalità che si fa sempre più aggressiva nei momenti di crisi.

Francesco Miglio è un esempio da seguire per la sua capacità di mobilitare risorse civili e tenere testa anche ad atti intimidatori.

Questa città è l’ennesima espressione del buon governo della Regione Puglia negli ultimi cinque anni, ecco perchè la comunità Democratica deve costituire in questa ultima settimana la leva per far comprendere agli elettori indecisi l’importanza della posta in gioco, quanto abbiamo fatto per il nostro territorio in questi anni, e dunque condurre Michele Emiliano alla vittoria”.