CRIF “40% popolazione maggiorenne in Puglia ha finanziamento in corso” (qui FOGGIA)

Foggia, 14 settembre 2020. In Puglia il 40,9% della popolazione maggiorenne ha un rapporto di finanziamento in corso. L’accentuazione maggiore si registra a Bari, con il 44,5%, davanti a Taranto, con il 44,4%, e a Brindisi, con il 42,3%. La propensione minore dei cittadini a far ricorso al credito per sostenere i propri progetti di spesa si registra, invece, a Foggia, con il 37,0%. L’incidenza dei mutui all’interno del portafoglio delle famiglie è più bassa rispetto alla media nazionale, con un peso pari al 18,7% sul totale, dato che colloca la regione al 13° posto assoluto della graduatoria nazionale, guidata dal Friuli Venezia-Giulia. I prestiti personali, invece, rappresentano il 32,2% del totale dei contratti di credito attivi mentre i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi spiegano il restante 49,1%.

A livello provinciale, Foggia e Bari guidano la classifica regionale per quanto riguarda l’incidenza dei mutui, entrambi con una quota del 20,8%, Taranto si distingue per un maggiore utilizzo dei prestiti finalizzati, con il 52,0%, mentre Brindisi vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con una quota pari al 34,3% sul totale dei contratti di credito attivi.

Per quanto riguarda la rata media mensile, la Puglia si colloca al 14° posto assoluto, con una rata mensile pari a 303 euro, al di sotto della media nazionale. Entrando nel dettaglio provinciale spicca Bari che, con una rata media mensile pari a 332 euro, si posiziona al 52° posto assoluto nella graduatoria nazionale. Seguono Foggia con 310 euro e Barletta-Andria-Trani, con 306 euro.

Infine, relativamente all’ammontare residuo per estinguere i finanziamenti attivi troviamo il Trentino-Alto Adige al primo posto del ranking nazionale, con 43.546 euro pro capite, mentre la Puglia, con 28.368 euro, si colloca al 13° posto. La provincia pugliese in cui l’esposizione residua risulta essere più elevata è Bari, con 34.579 euro (al 44° posto assoluto nel ranking nazionale capeggiato da Bolzano con 52.168 euro). Quella che risulta meno esposta è Lecce, con un 24.575 euro.