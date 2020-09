“ Save the date! Mercoledì 16 settembre, in compagnia del Sen.Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, già Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, incontrerò gli amici e simpatizzanti di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata” (come da programma riportato in locandina). Sarò felice di incontrarvi!”.