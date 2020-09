“Il cuore della Capitanata batte per Dell’Erba”: migliaia in piazza

Foggia, 14 settembre 2020. Tanta, tantissima gente, in piazza per Paolo Dell’Erba candidato alla Regione nella lista La Puglia Domani. Immagini che parlano da sole, una testimonianza reale dell’affetto che sta circondando Paolo Dell’Erba in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Parole semplici, che vanno diritte al cuore dei cittadini, quelle di Dell’Erba.

“In questo periodo di campagna elettorale ho avuto la conferma che la gente di Capitanata vuole fidarsi di chi ha dimostrato di avere le idee chiare su come avviare un cambiamento. Ad Apricena insieme al sindaco Potenza ed a tutta la maggioranza abbiamo dimostrato di saper mettere in pratica il programma elettorale, passando dalle parole ai fatti. Questa esperienza maturata negli ultimi 6 anni potrà fare la differenza in Regione”.