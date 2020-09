La foggiana Facciorusso nuovo comandante GdF a Teramo

Cambio di Guardia al comando della compagnia della Guardia di Finanza di Teramo. Ad assumere il nuovo incarico di comandante è stata designata il Capitano Giulia Facciorusso, originaria di Rignano Garganico. Subentra al Maggiore Massimiliano Limpido. Nel contempo il Capitano Sordillo sostituisce al comando della compagnia di Giulianova , il Cap. Sara Venturoni. Il tutto è accaduto qualche giorno fa.

La notizia è stata accolta con vivo compiacimento nel piccolo centro garganico, dove si conoscono tutti ed ogni successo del singolo è patrimonio dell’intera cittadinanza. Ecco alcuni stralci contenuti nel relativo comunicato stampa diffuso in proposito e ripreso da diversi giornali. “Il Cap. Facciorusso, originaria della provincia di Foggia, si è arruolata nel Corpo nel 2011 ed ha frequentato il 111° Corso “Ponte di Perati III” nelle sedi dell’Accademia del Corpo di Bergamo e Roma, conseguendo – al termine del percorso formativo quinquennale – la laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.

Giunge a Teramo dopo aver comandato la Tenenza di Noto (SR) e prima ancora la Sezione Operativa Volante della Compagnia di Avellino. Il Cap. Sordillo, originario della provincia di Avellino, si è arruolato nel Corpo nel 2007 ed ha frequentato il 110° Corso “Mali Viluscia III” nelle sedi dell’Accademia del Corpo di Bergamo e Roma, conseguendo – al termine del percorso formativo quinquennale – la laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata.

Giunge a Giulianova dopo aver comandato congiuntamente, la Compagnia territoriale e Pronto Impiego di Catania, e ancor prima, la Sezione Operativa Volante della Compagnia di Fiumicino. Per l’occasione il comandante provinciale, Colonnello Gianfranco Lucignano, ha salutato i nuovi ufficiali formulando ad entrambi gli auguri di buon lavoro. Contestualmente ha ringraziato il Maggiore Massimiliano Limpido ed il Capitano Sara Venturoni per il lavoro svolto negli anni di permanenza al comando dei rispettivi reparti formulando il suo augurio per il prossimo incarico da svolgere, rispettivamente, presso il Nucleo di Polizia-Economico Finanziaria di Reggio Emilia ed il Comando Generale di Roma. Agli auguri per la Facciorusso si unisce anche la redazione della presente testata, orgogliosa di vedere alla guida di una struttura così importante una prima donna per giunta garganica. Ad Maiora!