L'errore più grande che si può fare quando si è alla guida dell'auto è guardare il cellulare. Dati alla mano, la distrazione procurata dall'utilizzo di uno smartphone mentre si è alla guida è la principale causa di incidenti stradali nei centri urbani.

Ma qual è invece l’errore più grande che puoi fare quando ricevi una multa?

Sono rimasto impressionato, tempo fa, dalla notizia di una persona che si è vista ipotecare la casa per delle multe non pagate. "Impressionato" perché l'ipoteca dell'agente della riscossione scatta solo per debiti superiori a 20mila euro. Ma evidentemente il mio cliente ne aveva fatte così tante da aver raggiunto il tetto. A conti fatti, però, a far scattare l'ipoteca erano stati più gli interessi. Com'è possibile – penserete – che una persona perda la casa per degli autovelox o dei divieti di sosta? È ciò che voglio spiegarvi in questo breve ma utile articolo.