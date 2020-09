Lo speciale pre-elettorale la “Regione delle donne”, con 13 su 80 candidate

Sono 13 le candidate della Capitanata che hanno perso parte allo speciale pre-elettorale la “Regione delle donne”, 14 con Patrizia del Giudice, candidata a Bari.

Nel ringraziarle e nel porgere a loro – e a tutte le donne candidate della provincia di Foggia e della Puglia per le imminenti elezioni regionali- gli auguri, ricordiamo che si voterà con la legge sulla doppia preferenza. Se si danno due voti nella medesima lista, perché siano valide entrambe le preferenze (e non solo la prima) devono essere date a una donna e a un uomo. Non è valido il voto a una donna e a un uomo di due liste diverse.

Dei 13 interventi pubblicati su Stato Quotidiano, riassumiamo alcuni punti evidenziati dalle candidate. Imprenditoria, emigrazione, conciliazione lavoro-famiglia, infrastrutture, campagne di comunicazione sulla parità di genere, leadeship femminile, sono questi alcuni dei temi emersi dal confronto.

Dal centrodestra, con Raffaele Fitto presidente, sono intervenute per il nostro speciale.

Lucia De Lallo (Fdi): “Le imprese rosa e la sanità decollano con progetti e intelligenza”

Maddalena Di Natale (Lega): “Mentalità sessista per le donne in politica, così più scarsa la leadership”

Anna Maria Fallucchi (La Puglia domani): “Il Gargano ha molte imprenditrici che sanno conciliare azienda e famiglia”

Marianna Natale (Lega): “La politica è ancora troppo maschile, lavoriamo in sinergia”

Lorena Di Salvia (Fi): “Sostegno alle donne imprenditrici con piani pluriennali”

Per Italia Viva, Ivan Scalfarotto presidente, Chiara D’Errico: “Un tema per la Puglia? Occuparsi meno di immigrati e più di emigrati”

Per il M5s. Antonella Laricchia presidente, Rosa Barone: “Politica vecchia e ipocrita ai danni delle donne, noi le più rappresentate”

Per Cittadini Pugliesi, Mario Conca Presidente, Carmen Battiante: “Vivo per la musica, la formazione e l’educazione all’arte, non tollero questa politica arroccata su se stessa”

Per il centrosinistra, Michele Emiliano presidente

Giusi Sementino (Senso Civico, un nuovo Ulivo per la Puglia): “Sul Gargano gli imprenditori sono maschi, e gli asili nido quasi assenti”

Antonietta Leccese (Pd): “Sono ingegnere, per i maschi è ancora tabù, lavoriamo sulle infrastrutture e turismo”

Patrizia Lusi (Con): “La Capitanata ha bisogno di aggregare, in agricoltura come nel sociale”

Mara Ghezza (Italia in Comune): “Garantire l’omogeneità delle prestazioni della 194 in tutta la Regione”

Noemi Carmeno (Puglia Solidale e Verde): “Noi giovani femministe con lo sguardo aperto sul mondo”.

Dalla Capitanata, su circa 200 sfidanti, concorrono circa 80 donne, poco più di 50 in liste di partiti e civiche già presenti in consiglio regionale, o di nuova formazione collegate ai presidenti insieme ai partiti e movimenti.