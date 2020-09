Mansueto “Cari candidate e candidati, dite no alle ‘infiltrazioni'”

Manfredonia, 14 settembre 2020. ”Da quasi un anno la nostra città è commissariata per “presunte infiltrazioni mafiose”, un marchio indicibile che ci porteremo dietro per anni. Sono note a tutti le vicende che hanno portato le autorità competenti ad adottare questa misura di prevenzione straordinaria, che si applica quando esiste il concreto pericolo che l’attività di un comune o altra amministrazione locale possa essere condizionata dalla mafia.

Noi tutti abbiamo il dovere (morale, civico e politico) di riportare al centro del dibattito pubblico cittadino valori come la legalità, la trasparenza e il rispetto delle istituzioni. La Politica va ricondotta al suo valore più autentico e puro: lontana dalla logica degli interessi clientelari, dalla logica della spartizione di poteri e della conquista di ambiti per coltivare interessi privati o addirittura delinquenziali.

Le prossime elezioni regionali possono segnare un primo passo importante, anche di valore simbolico, verso il cambiamento: per questo, noi di Molo 21 chiediamo ai 12 candidati della nostra città di sottoscrivere un “Patto per la legalità”, impegnandosi in tal modo a rinunciare al consenso proveniente e offerto da persone o ambienti che appartengono o sono contigui a quella zona grigia che nulla c’entra con la politica e con chi ha a cuore le sorti della nostra meravigliosa città e con la sua voglia di rialzarsi. È la prima occasione per iniziare a scrollarci di dosso il marchio di “città sciolta per infiltrazione mafiosa” e promuovere un percorso culturale, sociale ed economico basato sulla legalità, dimostrando che la Politica, nel suo significato più vero, è servire la comunità che si rappresenta senza ombra alcuna e senza compromessi “al ribasso”.

Cari candidate e candidati, Vi invitiamo, dunque, a raccogliere questo invito ad evitare e ad opporvi a qualsiasi forma di infiltrazione “pericolosa” in questa e, ovviamente, nelle future competizioni elettorali.