Nodo interscambio stazione RFI San Severo, Mangia Santo “Schizzofrenia o altro?”

Bari, 14 settembre 2020. “L’assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, informa che è diventato operativo il finanziamento per la realizzazione del nodo di interscambio ferro – gomma nell’ambito della stazione RFI di San Severo (Fg) con la viabilità di accesso. Sorgerà dunque, in prossimità della stazione, un terminal bus che consentirà di rendere intermodale (appunto ferro/gomma) il trasporto nell’area nord della provincia di Foggia.

La stazione appaltante, Ferrovie del Gargano, ha completato l’iter di gara per la procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della esecuzione dei lavori.” Questo scriveva il 15 gennaio 2019 l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia dando la notizia che i lavori per il nodo intermodale sarebbero partiti a breve in quanto c’era il finanziamento e che il bando per

la progettazione era stato vinto da una RTI capeggiata dall’azienda Rotice. Il nodo intermodale sarebbe nato all’interno dell’attuale deposito ferroviario delle Ferrovie del Gargano. La dirigenza delle Ferrovie del Gargano, per quanto sopra, iniziò lo svuotamento del deposito tanto è vero che oggi non entra e non esce nessun treno viaggiatori.

Sembra passato un secolo e oggi, grazie ad un comunicato stampa dell’amministrazione Comunale di San Severo, scopriamo che il 15 gennaio 2019 l’assessore Giannini (e la stessa A.C.) scherzava e che non era vero niente; infatti il comunicato stampa parla di un accordo, che sarà sottoscritto a giorni, tra A.C. ed RFI per l’utilizzo di tutto il piazzale (di proprietà RFI) interno alla stessa stazione di San Severo (per intenderci tutto il piazzale antistante l’ex magazzino merci). Su tutta questa vicenda vorremmo chiarezza e trasparenza e le domande che vorremmo porre all’A.C. di San Severo sono molteplici, per limitarci ci limitiamo a chiedere:

1. Quali sono i motivi reali di questa marcia indietro rispetto al progetto iniziale approvato in pompa magna appena un anno fa tenendo presente, tra l’altro, che inizialmente RFI non accetto la proposta di creare un nodo intermodale, nello stesso posto, perché in prossimità di una sottostazione elettrica (che porta la tensione elettrica da 20000 volt proveniente dalla rete ai 3000/4000 volt che viene distribuita alla linea di trazione dei treni di Trenitalia);

2. In tutto questo vi è stato accordo preventivo con Ferrovie del Gargano?

3. Nel caso non ci fosse stato accordo, chi paga i danni creati a Ferrovie del Gargano che ha

smantellato il suo deposito e creato non solo disagi agli operatori ma, anche, danni economici, per l’allocazione (sembrava in via provvisoria) del materiale rotabile in stazioni limitrofe e con percorrenze che non vengono renumerate. Da aggiungere, inoltre, che la stazione appaltante del nodo intermodale (FdG) ha ottemperato a tutte le richieste di RFI e Trenitalia per mettere in sicurezza i binari di transito della stazione di San Severo e tali modifiche sono state finanziate dalla regione Puglia;

4. I finanziamenti in essere del nodo intermodale approvato nel 2019 che fine fanno? A meno che non si sia deciso che San Severo ha diritto a due nodi intermodali.

Crediamo che quanto sta avvenendo la dica lunga su una sorta di schizofrenia in cui sta cadendo questa amministrazione ma non è accettabile che un problema così importante sia preda di solo voglia di apparire e dimostrare che si sta facendo qualcosa anche se questa è in contraddizione con quanto fatto un anno fa.

In attesa di risposte.

Foggia, 14/09/2020 /l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo