Regione Puglia, Enti ecclesiastici ammessi e no a finanziamento

Bari, 14 settembre 2020. Approvate,pochi giorni fa, le graduatorie definitive inerenti il bando “ Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale appartenente agli Enti ecclesiastici” organizzato dalla Regione Puglia.

Dotazione finanziaria? Quaranta milioni di euro. Risale al 13 dicembre 2016 la definizione, da parte della Giunta regionale, degli indirizzi per l’azione n. 6.7 del Por Puglia 2014-2020 nonché la ratifica delle macro aree di programmi in linea con il Piano strategico del turismo e della cultura. Nel corso del 2017 viene tracciato il sentiero burocratico per il “ rilancio del patrimonio culturale denominato Smart-In con l’obiettivo di valorizzare e fruire e restaurare i beni culturali pugliesi”.

Il 2 agosto 2018 gli Uffici regionali preposti dispongono l’avviso pubblico per la selezione degli interventi riguardanti gli Enti ecclesiastici.

Al termine dell’istruttoria la Commissione di valutazione,in data 8 luglio 2020, trasmette i relativi dati : 184 le richieste di contributo economico pervenute, 56 schede per l’ammissibilità,107 le dichiarazioni di rinuncia alla presentazione della domanda.

Tra i progetti ammessi ci sono :

Diocesi di Oria : Le città invisibili, tante storie per una st0ria

Arcidiocesi di Taranto : Basilica Cattedrale San Cataldo inclusive & digital art

Provincia S. Michele Arcangelo Frati Minori San Marco in Lamis : Biblio Lab

Cattedrale Santa Maria di Altamura : L’organo della Cattedrale tra restauro e innovazione

Arcidiocesi Bari-Bitonto : Exultet,dallo scriptorium alla storia

Arcidiocesi Lecce : valorizzazione e fruizione del Palazzo Scarciglia

Parrocchia SS. Addolorata di Poggiorsini : Luogo di culto tra riqualificazione architettonica,allestimenti user friendly e attività esperienzali

Parrocchia Cristo Re di Cerignola : restauro e adeguamento funzionale della sede e potenziamento della Biblioteca San Tommaso d’Aquino

Seminario Vescovile di Andria : libri e persone a servizio dell’Uomo.

Giudicati non ammissibili, tra gli altri, le proposte seguenti :

Diocesi di Conversano- Monopoli : laboratorio Sant’Angelo Polo culturale diocesano

Casa Generalizia Pia Società Torinese di S. Giuseppe in Foggia : Teatro San Michele Arcangelo,recupero funzionale e conservativo

Parrocchia S.Maria del Carmine San Nicandro Garganico : valorizzazione e fruizione della Chiesa di S. Maria di Devia.

Qui l’elenco completo degli aventi diritto al finanziamento e no.