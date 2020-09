“‘Sarà l’estate’ha ravvivato culturalmente Manfredonia”

“I miei complimenti ed il mio sentito grazie a Teatro Pubblico Pugliese e Bottega degli Apocrifi per aver organizzato in pochissimo tempo un cartellone di eventi originale e di qualità, riuscito pienamente nell’intento di ravvivare il periodo clou dell’estate sul nostro territorio, ridando anche anima e senso di comunità a Manfredonia – dichiara Michele d’Errico, Presidente del Gal DaunOfantino – . Quello con Teatro Pubblico Pugliese e Bottega degli Apocrifi è un percorso che per noi continua proficuamente dopo l’ottima esperienza dell’estate 2019 ed ha consentito a Manfredonia, anche quest’anno, di poter offrire per tre settimane eventi e spettacoli in un momento assai complesso per la comunità. Un grazie particolare al Presidente del TTP, Giuseppe D’Urso, per la disponibilità e la lungimiranza con le quali sostiene sempre le idee del territorio riuscendole a trasformare concretamente in opportunità e risultati, soprattutto quest’anno dove, oltre alle difficoltà economiche, ci si è dovuti battere contro il Covid e tutte le conseguenze del distanziamento sociale. Nulla era scontato, tutto è stato più complicato, ma il gioco di squadra, la tenacia e le competenze messe in campo ha fatto si che ‘Sarà l’Estate’ si realizzasse e svolgesse con successo e con grande soddisfazione di tutti, cittadini e pubblico in primis. I contatti ed i confronti con queste due valenti realtà pugliesi – ha aggiunto il Presidente del Gal DaunOfantino -, certamente proseguirà al fine di poter consolidare questa collaborazione e predisporre qualcosa di importante a livello artistico-culturale per la prossima primavera – estate e per tutti gli anni avvenire”.