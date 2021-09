Foggia. Camera di Commercio: “Attenzione a richieste di pagamento ingannevoli”

Foggia, CAMERA COMMERCIO FOGGIA (ph enzo maizziSTATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 14 settembre 2021. “Sono stati segnalati alcuni casi nei quali persone non meglio identificate e comunque estranee alla Camera di commercio di Foggia, spacciandosi per funzionari dell’ente, richiedono telefonicamente il pagamento di sanzioni indicando un codice IBAN o comunicando che passeranno a riscuotere l’importo presso la sede dell’impresa contattata”. Lo comunica in una nota social la Camera di commercio di Foggia.

“Nel precisare che i versamenti all’ente possono avvenire solo attraverso il canale PagoPa e, nel caso di sanzioni, attraverso il pagamento con F23, si invitano le imprese del territorio a prestare la massima attenzione. In caso di richieste di pagamento sospette, contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità”.