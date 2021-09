Statoquotidiano.it, Foggia, 14 settembre 2021. E’ da ricostruire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco fa all’incrocio tra Viale Colombo e Via Mastelloni a Foggia. Ad entrare in collisione una Keeway 125 ed una Mazda. Il conducente del motociclo è stato soccorso da una ambulanza del 118 e trasportato presso il locale pronto soccorso. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del sinistro.