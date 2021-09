Foggia, rapina in struttura per disabili: custode malmenato

Foggia, 14/0972021 – (repubblica) Un giovane di 30 anni, custode di un’associazione per disabili di Foggia, è stato picchiato violentemente durante la rapina compiuta la scorsa notte all’interno della struttura riabilitativa, in una zona semi centrale della città. A quanto si apprende il 30enne era in servizio e ha udito alcuni rumori provenire dal bar dell’associazione.

Quando si è avvicinato ha notato due persone con il volto parzialmente coperto che, con una grossa pietra, hanno infranto la porta di vetro. I banditi sono anche riusciti a portare via il registratore di cassa del bar. Il custode ha cercato di bloccarli ma è stato malmenato e strattonato violentemente. I banditi poi sono scappati via con il bottino. A quel punto il custode ha allertato i carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere a circuito chiuso della struttura per identificare gli autori.