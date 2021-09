Manfredonia. “Che ora è? Aiuto, sono caduto!”. Bimbo e complici autori di truffe

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 14 settembre 2021. “Sai che ora è? Devo andare al doposcuola ma è chiuso“.

Questo il modo con il quale alcuni bimbi, di 2 si hanno contezza, tentano di avvicinare da giorni dei cittadini in zona centrale a Manfredonia, per coinvolgerli in possibili truffe.

Il sistema

Due come detto i bambini impegnati ad avvicinare i cittadini a Manfredonia. Da raccolta dati, e da segnalazioni ricevute, i bimbi entrerebbero ‘in azione’ dopo essere scesi da un’autovettura di “grossa cilindrata”.

Si precisa che non si tratta di bufale o leggende metropolitane ma di fatti realmente accaduti.

Il tentativo di truffa

Una volta ottenuta la fiducia, o quantomeno l’avvicinamento con la vittima di turno, i bambini – entrambi con zaini pesanti sulle spalle – si allontanano per poi ritornare verso la persona con cui parlavano per cadere rovinosamente in terra.

“Aiuto, sono caduto, mi sono fatto male alla caviglia, aiuto“. Così per attirare la vicinanza dell’uomo, della donna, dell’anziano prescelto con successivo intervento di un adulto, complice del bambino, per derubare o accusare la vittima di aver “fatto male al bimbo”.

Accertamenti in corso, per segnalazioni ulteriori è possibile inviare una e-mail a statoquotidiano.it.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 14 settembre 2021