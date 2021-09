Manfredonia, Maria Teresa Valente candidata sindaco di CON

“L’entusiasmo dei candidati di CON Manfredonia è palpabile e coinvolgente e ognuna ed ognuno di loro rappresenta un settore della città di cui si faranno portavoce. Sono sicura che in loro i sipontini potranno rispecchiarsi e trovare un valido interlocutore che possa rappresentarli degnamente in seno al prossimo Consiglio Comunale – ha commentato Maria Teresa Valente – Il futuro è adesso. Sono una donna del popolo e conosco bene le problematiche di questa città. So anche che ha mille potenzialità e credo che il programma che stiamo completando possa davvero riuscire a far rinascere Manfredonia. Bisogna superare i personalismi, i pregiudizi e le antipatie personali e concentrarsi sulla città. Nei miei articoli amo raccontare Manfredonia e adesso credo sia giunto il momento di scrivere insieme una nuova storia per la nostra città”.