Polizia locale Foggia: sanzionati parcheggiatori abusivi

Statoquotidiano.it, Foggia 14 settembre 2021. Nelle giornate del 13 e 14 settembre 2021, personale della Polizia Locale di Foggia, ha effettuato intensi controlli per il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Le zone attenzionate dagli agenti sono state piazza Martiri Triestini, via Napoli presso l’ingresso al Policlinico, corso del Mezzogiorno, via Dante, Largo degli Scopari, il cimitero cittadino e la Città del Cinema dove sono in atto le prove concorsuali per i corsi di Laurea in Medicina.

Oltre alle sanzioni previste dall’art. 7c.15bis del Codice della strada in materia di attività non autorizzata di posteggiatore o guardiamacchine , gli operatori di Polizia Locale hanno contestato anche n°3 violazioni al D.L.14/2017 (Daspo Urbano) con relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona. In particolare, in via Napoli, un parcheggiatore abusivo sanzionato il giorno 13 settembre 2021, il giorno successivo è risultato inottemperante all’ordine di allontanamento perpetando la medesima condotta illecita e, pertanto, gli è stata contestata la recidiva con conseguente segnalazione all’autorità competente. Nelle stesse zone controllate, gli agenti hanno anche accertato e sanzionatto n°44 infrazioni al CdS relative alla sosta.