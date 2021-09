Sos per il Tatarella. “Pronto Soccorso Cerignola: qui mancano i medici”

Riceviamo e pubblichiamo

Si fa seguito al nostro comunicato stampa del 30.07.2021. Per evidenziare che persiste la carenza del personale Medico nel Presidio Ospedaliero di Cerignola. Purtroppo, con pochissimi medici in organico, le difficoltà aumentano ogni giorno e diventa

difficile coprire i turni senza molteplici sacrifici da parte degli stessi, sobbarcandosi turni

massacranti e sacrifici di non poco conto.

Nel mese di agosto, pensavamo che a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.275 del 20 Agosto 2021 avente ad oggetto: Emergenza Sanitaria – Riorganizzazione dell’attività del Pronto Soccorso e garanzia dei ricoveri in urgenza, il risultato potesse cambiare.

Nulla di tutto questo.

L’ordinanza prevede il coinvolgimento di: Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria e Continuità assistenziale), Medici in servizio presso le Unità Operative degli Ospedali, nonché i Medici in quiescenza, al fine di scongiurare gravi disservizi nelle diverse aree della medicina generale e garantire la continuità assistenziale primaria, e a tale proposito, sono stati invitati i Direttori Generali degli Enti delle AA.SS.LL. ad impiegare i medici in formazione nelle attività di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologia ricorrendo agli istituti contrattuali (rapporto convenzionale a tempo determinato con il S.S.N e U.S.C.A.), secondo i termini e le modalità definiti dalla normativa vigente.

C’è bisogno di rilanciare non solo il Pronto Soccorso, ma tutto il Presidio Ospedaliero.

Continuiamo a coprire la testa e scoprire i piedi, per far fronte alla copertura dei turni in Pronto Soccorso. Infatti, per potere garantire la presenza di medici, vengono sottratti da altri reparti (Chirurgia, Medicina, Pediatria, Urologia, Otorino, Cardiologia, Ortopedia ), e di fatto vi è la riduzione drastica delle attività nei reparti, a scapito della cittadini che usufruiscono dei servizi del nosocomio.

Ricordo che l’ospedale Tatarella ha un’utenza di circa 150.000 abitanti considerando oltre a

Cerignola, i Cinque Reali Siti ( Stornara, Stornarella, Orta Nova, Ordona e Carapelle).

Non si può continuare così, la qualità del servizio offerto alla popolazione è molto precaria, oltre ai tempi di attesa che sono diventati lunghissimi, e i pazienti sono costretti ad aspettare ore e ore nella sala d’attesa.

Il Tatarella ha Bisogno di maggiori attenzioni e soluzioni immediate. Si interroga la Direzione Strategica dell’ASL FG rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vito

PIAZZOLLA a mettere in atto tutti quanto previsto dall’ordinanza regionale per dirimere la

soluzione.

Cerignola, 14/09/2021 Il Segretario Cittadino – Senso Civico per Cerignola Domenico Bellapianta