“Andate al comizio del candidato Pd”. Ma Piemontese smentisce: “Fake”

FOGGIA, 14/09/2022 – “Da qualche ora sta circolando una polemica molto alimentata dagli avversari politici di questa campagna elettorale. E allora lo chiarisco in modo netto, avvertendo dai rischi che si corrono ad avvelenare il clima alla vigilia di un voto così importante per tutti gli italiani.

Non ho mai neanche pensato di chiamare la direttrice generale di Acquedotto Pugliese SpA, una donna che interpreta il suo ruolo con rigore e professionalità al di sopra di ogni sospetto. Ho chiesto conto a Annarita Palmieri di quanto le viene attribuito in modo, forse, troppo precipitoso e, non solo mi ha assicurato di non aver mai mandato messaggi del tenore di quello che sta circolando su social e mezzi di informazione, ma mi ha comunicato che si è recata alla Questura di Foggia per denunciare alla Polizia la falsificazione di un messaggio whatsapp con il suo nome e la sua foto-profilo. Come è noto a tutti, per scelta etica di amministratore e per mia storia politica personale, ho sempre rigettato e combattuto l’utilizzo strumentale delle istituzioni”