Covid: in Puglia 10 morti e 709 casi, il 5,8% dei test

FOGGIA 14/09/2022 – Oggi in Puglia si registrano 709 nuovi casi di positività al Covid su 12.164 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 5,8%. Sono stati dieci i decessi.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 243, nella Bat 50, in provincia di Brindisi 64, nel Foggiano 73, nel Leccese 180, in provincia di Taranto 80. Sono residenti fuori regione altre 17 persone risultate positive in Puglia. Delle 10.526 persone attualmente positive 128 sono ricoverate in area non critica (ieri 149) e 8 in terapia intensiva (ieri 9). (ANSA)