Fiera a Foggia, da S. Caterina a Natale il piano di sicurezza del Comune

Statoquotidiano.it, 14 settembre 2022. Il Comune di Foggia ha determinato l’affidamento della redazione del piano di sicurezza per la fiera di Santa Caterina che si terrà dal 26-29 novembre in via Miranda, per la Fiera Natale da tenersi dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 presso l’area di Piazza Giordano e per la fiera di Ferragosto dal 13 al 15 agosto 2023 nella stessa Piazza Giordano.

Lo svolgimento delle succitate Fiere necessita, scrive il Comune, di alcuni atti tecnici. L’aggiornamento del piano di safety e security e della planimetria del sito di interesse dell’area fiera, con indicazione dei n. 154 posteggi di metratura 8X5 – 10X5 e 12X5 (l’allocazione dei posteggi dovrà essere tale da garantire il rispetto della vigente normativa vigente in materia di sicurezza, e da non creare disagio alla struttura “Città del Cinema”) per la fiera di S. Caterina.

Occorre, inoltre, la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, la presentazione delle misure di sicurezza ai componenti delle associazioni di volontariato, protezione civile, polizia locale e ufficio traffico e la partecipazione tecnica al comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico presso la Questura di Foggia.

Va individuata una figura professionale a cui affidare l’incarico responsabile del Servizio di Sicurezza. Per le fiere di Natale e Ferragosto, è necessario predisporre la planimetria dell’area con indicazione dei posteggi per banchi mobili o di gazebo, e di food truck. Il Comune ha affidato all’ing. Ciro Pio Santarcangelo, con studio a Foggia, l’ incarico di responsabile del servizio di sicurezza.