Puglia: produzione olio quasi dimezzata in 15 anni, non solo per Xylella

Foggia, 14 settembre 2022, (Corriere.it) – Produzione quasi dimezzata in 15 anni. E non solo per colpa della Xylella. C’è un problema olio di oliva in Puglia. E anche in Italia, visto che nell’ultimo triennio (2019-2021) la quantità di olio pugliese è stata pari a circa il 30% di quella nazionale (il dato regionale più elevato, seguito dalla Calabria e dalla Sicilia, 28 e 13% rispettivamente). La produzione di olio in Puglia — come evidenziato dall’analisi regionale della Banca d’Italia — si è infatti ridotta del 43% circa dal biennio 2006-07 al biennio 2020-21, come in Italia, concentrandosi soprattutto nell’ultimo decennio (-38%, a fronte del -27 in Italia), soprattutto per effetto della dinamica registrata nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto che hanno risentito anche della crescente diffusione del batterio Xylella.

Le cause del calo di produzione

Ma il calo della produzione registrato negli ultimi quindici anni ha più cause: è riconducibile alla dinamica della produttività. In presenza di superfici coltivate rimaste sostanzialmente stabili, la produttività media olivicola si è ridotta di 9 quintali per ettaro, sia in Puglia sia in Italia. Sul calo hanno influito soprattutto gli effetti della riforma della Politica agricola comune (Pac) del 2006. «Il report della Banca d’Italia — spiega Nicola Ruggiero, presidente di Oliveti d’Italia — fotografa in maniera impietosa la totale mancanza di politiche adeguate negli ultimi 15 anni per un settore che è strategico per il valore culturale, ambientale ed economico. Perdere il 40% degli operatori e della produzione generale significa perdere valore come sistema Italia, significa perdere il controllo e la gestione di gran parte del territorio collinare, su cui l’olivicoltura si era sviluppata, con i conseguenti disastri ambientali che di volta in volta si susseguono nel nostro Paese».

I fattori

La produttività, comunque — come evidenzia l’analisi della Banca d’Italia — era già da decenni frenata da fattori di natura strutturale: la ridotta dimensione delle imprese, che ostacola investimenti in tecniche di produzione più efficienti; gli elevati costi di gestione degli oliveti (in particolare quelli per la raccolta e la molitura, per l’energia e i fertilizzanti), uniti al basso livello di remunerazione dei produttori. In Puglia, poi, le aziende sono ulteriormente penalizzate, da un punto di vista strettamente produttivo, dalla diffusa presenza di ulivi monumentali: simbolo della cultura e del paesaggio pugliese che, però, condizionano l’efficienza della produzione. Secondo le elaborazioni della Banca d’Italia, inoltre, i prezzi dell’olio pugliese — misurati dal deflatore del valore della produzione — si collocano su livelli di molto inferiori al dato nazionale: nel 2020 sono risultati i più bassi d’Italia, pari a circa la metà della media nazionale; in particolare, sono un quinto di quelli di Toscana e Liguria, le regioni con i prezzi più elevati, e la metà di quelli della Calabria, seconda regione produttrice di olio. Tali divari, sostanzialmente invariati dal 2006 (primo anno disponibile), risentono anche della minore incidenza dei prodotti certificati (Dop e Igp) e da agricoltura biologica, nonostante il forte aumento degli ultimi anni.

I possibili interventi

Ma cosa si può fare per cambiare la rotta? «Il percorso si potrebbe invertire ancora — aggiunge Ruggiero — a patto che le risorse siano utilizzate in maniera più seria e specifica, dando strumenti per recuperare le aree marginali, fondamentali per la tutela del territorio, tutelando realmente le produzioni Dop e Igp di qualità, promuovendo contratti di filiera territoriale reali che possano rendere l’olivicoltura moderna e al passo con i tempi che richiedono investimenti in formazione tecnologica e assistenza tecnica per l’efficientamento energetico. In Puglia le storture del sistema sono ancora più evidenti perché in questi anni la maggior parte delle risorse sono state messe a disposizione dell’olivicoltura hobbistica, che non genera valore, senza considerare minimamente che lo sviluppo del settore passa dalla capacità di giocare un ruolo unitario sul mercato. Puglia, ma anche Calabria e Sicilia, hanno rinunciato al ruolo di capofila, accettando una impostazione nazionale che ha premiato altre tipologie di olivicoltura. Per quel che riguarda le stime produttive — conclude il presidente di Oliveti d’Italia — a un mese dall’inizio della raccolta possiamo azzardare un possibile calo del 50% rispetto alla produzione dello scorso anno a causa delle gelate primaverili, della siccità duratura e dei costi energetici che hanno limitato in molti casi gli investimenti delle aziende». (Corriere.it)