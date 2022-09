Verso Foggia-V. Francavilla, Boscaglia: “C’è grandissima voglia di rifarsi”

StatoQuotidiano.it Foggia, 14 Settembre 2022.

Dopo la doppia sconfitta nelle prime due giornate di campionato, il Foggia si rituffa in campionato ed è già vigilia del turno infrasettimanale, di giovedì 15 settembre alle 21:00 allo stadio Zaccheria, alla ricerca dell’immediato riscatto. Oggi è intervenuto mister Boscaglia in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Il campionato di serie C è molto difficile. Abbiamo trovato due squadre organizzate ma noi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo commesso degli errori. Abbiamo sbagliato tanto e siamo stati anche poco fortunati e questo è il risultato di queste due partite. Non ho bisogno di scusare niente e nessuno ma questa è una squadra nuova, con 18 giocatori nuovi. Abbiamo tante cose da aggiustare, anche dinamiche tattiche. La voglia non manca, ci stiamo lavorando, i giocatori non mancano ma questa squadra ha bisogno di tempo. Una squadra costruita in un certo modo e può cambiare modo di giocare, nel corso della partita o prima della partita ma la squadra si conosce poco e ha bisogno di lavorare. Dobbiamo trovare le chiavi giuste. Siamo in una fase di costruzione ed è importantissimo in questa fase non perdere troppo terreno. Devo guardare il bicchiere mezzo vuoto con gli errori ma anche mezzo pieno, in base a quello che abbiamo costruito. C’è grandissima voglia di rifarsi e domani è la partita giusta”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 14 Settembre 2022.