Aggredisce ex moglie, picchiato e messo in fuga dai presenti

PALERMO – Ha aggredito l’ex moglie sul posto di lavoro, ma è stato picchiato e messo in fuga dai presenti. È accaduto in una struttura sportiva con campi di calcetto a Palermo. L’uomo ha varcato i cancelli e ha iniziato a colpire la donna con calci e pugni. In soccorso della vittima chi era nella struttura per giocare che messa in salvo la donna hanno picchiato l’uomo.

Sul posto è intervenuto personale del 118, ma la vittima è voluta andare in ospedale.

La polizia ha attivato il codice rosso. Già due anni fa la madre della donna aveva chiamato il 112 denunciando in diretta che l’ex genero si era presentato armato di catena davanti casa della figlia. Lo riporta l’agenzia Ansa.