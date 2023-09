Carcere di Foggia, il “Viaggio della speranza” di Nessuno tocchi Caino

L’associazione “Nessuno tocchi Caino” è stata a Foggia per una visita al carcere, a distanza di un anno, con alcuni delegati della Camera penale di Capitanata. Si è tenuta anche una successiva conferenza presso il Tribunale.

“Il viaggio della speranza” è il nome del progetto. Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno tocchi Caino, sottolinea: “Avevamo segnalato il problema dei bagni e nel reparto infermeria, li abbiamo trovati rifatti.

Le condizioni di detenzione, però, con una presenza di 671 detenuti per una capacità regolamentare di 356 posti già spiega le condizioni di insostenibilità in cui versa questo istituto. Una singolarità? No, un’ordinarietà per quanto purtroppo vediamo giorno dopo giorno”.

Ha parlato di una giornata “intensa anche dolorosa, per quanto vediamo, ma certamente fonte di ulteriore forza per la battaglia contro la pena di morte e la morte per pena”. Presenti, fra gli altri, l’avvocato Giulio Treggiari, presidente della Camera Penale di Capitanata, Rita Bernardini e Sergio D’Elia, rispettivamente presidente e segretario di Nessuno tocchi Caino, Piero Paciello direttore dell’Attacco, Piero Rossi, garante dei detenuti in Puglia, Sergio D’Elia segretario di Nessuno tocchi Caino.