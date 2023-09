“Clan Ricucci-Lombardi-La Torre ridimensionato nel Gargano, vuoto colmato da Montanari e Società”

Monte Sant’Angelo – “Le dinamiche del promontorio garganico sembrerebbero, al momento, segnate da una fase di stallo determinata soprattutto dagli eventi che hanno colpito le due principali compagini di quell’area, ovvero il clan dei MONTANARI (LI BERGOLIS) e quello dei RICUCCI-LOMBARDI-LATORRE, quest’ultimo evoluzione di quello un tempo definito dei ROMITO. Il significativo ridimensionamento di quest’ultima consorteria ha determinato taluni vuoti che se, da un lato, possono essere colmati dal clan dei MONTANARI, dall’altro, potrebbero riattualizzare le mire espansionistiche della mafia foggiana il cui interesse era già emerso nel programma ambizioso della batteria MORETTI-PELLEGRINO-LANZA“.

E’ quanto si legge nella relazione della Direzione investigativa antimafia, con riferimento al secondo semestre del 2022 in provincia di Foggia. (QUI LA RELAZIONE INTEGRALE > _definitivo_doc. lxxiv, n. 2_428008

“Il ruolo svolto da tale articolazione, infatti – si legge ancora nel testo – al di là dell’esito della contrapposizione fa i due clan garganici, è stato determinante perché ha mutato gli assetti dell’intera area garganica per collocarla al centro di un aggregativo progetto unitario, coinvolgendo le più qualificate articolazioni una volta legate ai ROMITO. Le risultanze investigative degli ultimi anni, che di fatto hanno interrotto questo ambizioso progetto criminale, hanno descritto il ruolo promotore assunto dalla batteria foggiana che ha trasformato quelle originarie e contingenti alleanze in sinergie strutturali tali da produrre condivisi piani operativi”.

“Nell’intero territorio garganico il clan dei MONTANARI di Monte Sant’Angelo sarebbe, comunque, in grado di mantenere la sua egemonia grazie alla sua struttura familistica, nonché alla capacità di catalizzare i gruppi criminali emergenti nel promontorio, implementando le sue proiezioni extraterritoriali che, tra l’altro, hanno favorito l’interazione con sodalizi mafiosi meglio strutturati quali la ‘ndrangheta”.

“Grazie all’asse sinergico con i MONTANARI e dopo il ridimensionamento subito dalla decennale contrapposizione armata con la famiglia CIAVARRELLA, il sodalizio TARANTINO originario di Sannicandro Garganico sembrerebbe poter contare anche su giovani leve (…)”.

“Nonostante la detenzione dei suoi vertici, il clan LI BERGOLIS si confermerebbe quale punto di riferimento anche per altri gruppi quali i “Lombardoni” di Monte Sant’Angelo, con familiari stanziati nell’area di Sannicandro Garganico e Manfredonia, nonché i PRENCIPE originari di San Giovanni Rotondo (FG).

Le indagini collegate alla “strage di S. Marco in Lamis” hanno consentito di trarre in arresto un unico partecipe nei cui confronti la Corte di Appello di Bari ha emesso, il 16 novembre 2022, la Sent. n.25/22 confermando la pena dell’ergastolo.

Nonostante siano stati assicurati alla giustizia elementi di vertice della mafia garganica, il predominio del clan LI BERGOLIS nell’area non accenna ad indebolirsi grazie al costante avvicendamento tra vecchie e nuove leve soprattutto nello spaccio di stupefacenti e nel racket delle estorsioni”.

“Il 3 settembre 2022, a Manfredonia, i Carabinieri hanno arrestato un elemento contiguo ai LI BERGOLIS in quanto reo confesso del tentato omicidio di un pregiudicato consumato il 1° settembre 2022″.