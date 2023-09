Cliente troppo “dotato”: escort chiama i Carabinieri

CESENATICO – Quel nuovo cliente, giovane, sconosciuto, che le era entrato in casa con modi garbati dopo essersi prenotato telefonicamente per una prestazione sessuale, si è all’improvviso rivelato essere troppo “dotato” nelle dimensioni sessuali.

E la prostituta si è spaventata a tal punto dal ritenere necessario chiamare a soccorso le forze dell’ordine. Perché di avere un rapporto sessuale con quei “termini fisici spropositati” proprio non ne voleva sapere.

La vicenda ha preso vita due notti fa e stando alle ricostruzioni dell’accaduto ha coinvolto da vicino, in veste di imbarazzata moderatrice (per i termini decisamente inusuali della vicenda) la gazzella dell’Arma di Cesenatico in quel momento di turno sul territorio.

Ad allertare i militari è stata una donna originaria dell’Est europeo che da tempo abita a Cesenatico che esercita in ambiente domestico, in una casa in cui paga regolarmente l’affitto dove, stando alle testimonianze del vicinato, non si sono mai verificate problematiche che non siano legate, al massimo, ad un “certo via vai” di persone di sesso maschile sempre diverse, che entrano ed escono da casa in differenti fasce orarie. Lo riporta corriereromagna.it