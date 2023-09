“Fenomeno criminale foggiano a lungo sottovalutato e in preoccupante espansione”

Foggia – Quello foggiano è “un fenomeno criminale a lungo sottovalutato e in preoccupante espansione che rappresenta l’espressione più pericolosa e insidiosa delle mafie pugliesi e che costituisce uno dei motivi di maggior allarme sociale in ambito nazionale.

Si tratta di temibili organizzazioni criminali che hanno consolidato nel tempo una penetrante capacità di controllo militare del territorio, con un vincolo associativo di matrice ‘ndranghetista saldamente strutturato su base familiare e una metodologia operativa fondata sulla ferocia spregiudicata di derivazione cutoliana”, come descritto dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Luigi Salvato, nell’Assemblea generale della Corte sulla Amministrazione della Giustizia nell’anno 2022 (*Intervento del Procuratore Generale in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023, nell’Assemblea generale della Corte sulla Amministrazione della Giustizia nell’anno 2022- 26 gennaio 2023 mafie pugliesi, pag. 72).

E’ quanto si legga nella relazione della Direzione investigativa antimafia, con riferimento al secondo semestre del 2022 in provincia di Foggia.

“Negli anni, l’incisiva azione posta in essere dalle Istituzioni sembrerebbe aver indotto le compagini criminali, specialmente quelle di tipo mafioso, ad un processo evolutivo verso modelli criminali più flessibili in grado di stabilire interazioni, alleanze e proiezioni con sodalizi nazionali ed internazionali. Infatti, senza condividere necessariamente una comune organizzazione, la sinergia tra i clan foggiani apparirebbe funzionale alla pianificazione e alla gestione delle attività illecite, nonché alla condivisione degli interessi economico-criminali che consentono di governare anche la complessità del processo espansionistico ultraregionale”.

“Le evoluzioni in atto starebbero orientando i vari sodalizi verso l’adozione di configurazioni gerarchiche meno rigide continuando, però, ad operare nei tradizionali ambiti illeciti: dal traffico di stupefacenti alle estorsioni, al riciclaggio di denaro illecitamente accumulato, dal Bari. Il patrimonio colpito dal primo provvedimento (denaro contante, beni mobili ed immobili) risulta di circa 500 mila euro mentre quello della seconda misura ablatoria ammonta a 330 mila euro”.

“Al riguardo, si sottolinea come le Istituzioni interessate affrontino tali minacce in modo globale e diversificato mediante le tradizionali attività di prevenzione e contrasto (vedasi le frequenti operazioni ad alto impatto in provincia), nonché promuovendo e sollecitando un modello culturale capace di sviluppare oltremodo, nelle diverse componenti della società civile, una rinnovata percezione della legalità. Questo al fine di neutralizzare ogni forma di consenso socio-ambientale alla criminalità organizzata, essenziale per la sua stessa sopravvivenza”.

“L’analisi degli assetti interni alle consorterie criminali del territorio dauno evidenzia, anche nel semestre in esame, la peculiare eterogeneità della mafia foggiana, suddivisa nelle distinte articolazioni della società foggiana, della mafia garganica, della mafia dell’Alto Tavoliere e della malavita cerignolana”.