Foggia, tentato omicidio di un marocchino: confermato carcere per branco

FOGGIA – Carcere confermato per i tre diciannovenni foggiani – A. R. P., L. C. e M. G. – arrestati il 27 luglio con 2 minorenni con l’accusa di rapina e tentato omicidio di un marocchino brutalmente pestato nella zona della movida.

Il Tribunale della libertà di Bari ha rigettato i ricorsi degli avvocati Vincenzo Paglia, Michela Scopece e Ettore Gesualdo che chiedevano la concessione dei domiciliari, eventualmente anche con braccialetto elettronico. Le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane.

L’aggressione avvenne la notte sul 24 giugno scorso in piazza Mercato davanti a un locale dove il trentanovenne nordafricano, giunto in città da qualche mese per trovare lavoro, stava bevendo una bibita: una delle tante esplosioni di violenza gratuita registrata in zona Movida, il filmato della vittima esanime a terra finì su social e siti. L’uomo venne ricoverato in ospedale in codice rosso con prognosi inizialmente riservata per lesioni alla testa e fratture alla mandibola. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.