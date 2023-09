Le ragazze Sipontine, stanche ma ancora radianti come Re Manfredi – 44^

Finalmente, a tarda notte, la festa in piazza di Siponto giunse al termine, lasciando dietro di sé una scia di risate, musica festosa e il profumo degli eccessi. La notte aveva ceduto il passo all’alba, e la città si risvegliò sotto la luce tenue dell’aurora.

Nei pressi delle stalle di ricovero degli animali, i cavalieri, quasi tutti ancora ubriachi o almeno intontiti dal vino, erano dispersi tra paglia e fieno, avvolti nelle braccia delle loro ragazze Sipontine. I loro abiti nobili erano ormai scompigliati, e il trascorrere della notte aveva cancellato l’aria di rigida compostezza che solitamente li accompagnava.

Alcuni dei cavalieri, in un tentativo maldestro di cercare riparo, si erano rifugiati persino su piccole barche da pesca ormeggiate lungo la costa. Era come se il fascino della festa avesse spinto alcuni di loro a cercare nuove avventure, anche sulle acque tranquille del mare.

Con il levar del sole, il canto dei gabbiani si fece udire nell’aria salmastra, mentre il suono dei galli che cantavano annunciava il nuovo giorno. I cavalieri, con occhi annebbiati e capelli disordinati, iniziarono a risvegliarsi uno dopo l’altro, come se la luce del giorno avesse il potere di allontanare l’ebbrezza della notte precedente.

Le ragazze Sipontine, ora un po’ più stanche ma ancora radianti, si svegliarono accanto ai loro cavalieri, e le prime luci dell’alba fecero risplendere la loro bellezza naturale.

Edor Grinoza, che aveva vigilato silenziosamente su Manfredi e sulla missione durante tutta la notte, si preparava a guidare il gruppo nella ripresa della loro impresa. Aveva osservato la trasformazione dei cavalieri, ma ora era giunto il momento di riportarli al loro dovere.

Mentre il sole sorgeva sopra Siponto e la città si preparava a un nuovo giorno, i cavalieri, con un senso di rinascita e la promessa di un nuovo inizio, si alzarono dai loro rifugi improvvisati, pronti a continuare la loro missione con rinnovato impegno. La notte di tentazioni era finita, ma la loro avventura era solo all’inizio.

Il sole sorgeva lentamente sopra Siponto, gettando una luce dorata sulla piazza dove i cento cavalieri, guidati da Luigi detto il Nobile, si erano finalmente riuniti. Le ombre della notte avevano lasciato il posto alla chiarezza del mattino, ma il volto serio e determinato del comandante contrastava con la stanchezza e l’ebbrezza dei suoi uomini.

Luigi, con un gesto imperioso, chiamò i cavalieri a formare un cerchio attorno a lui. Era giunto il momento di fare un discorso che avrebbe dovuto richiamare l’importanza della loro missione e rinnovare l’impegno che avevano preso.

“Cavalieri,” iniziò Luigi con voce solenne, “siete stati reclutati in un momento cruciale per la nostra causa. Avete pronunciato un giuramento solenne, noto come SACRAMENTUM, un impegno che lega il vostro destino a quello di questa impresa e al nostro Re Corrado IV. Questo giuramento, in tempi passati, veniva rinnovato ogni anno, ma oggi, in questo momento particolare, chiedo a ognuno di voi di farlo con un significato rinnovato.”

Il comandante guardò negli occhi dei suoi uomini, cercando di far risvegliare in loro lo spirito di corpo che si era affievolito con le distrazioni della notte precedente. Era chiaro che alcuni di loro avevano perso di vista l’importanza della missione a causa della seduzione della festa.

“Questo giuramento è un atto sacro,” continuò Luigi, “che impegna ognuno di voi a essere fedele non solo ai vostri consoli, all’imperatore e alle autorità, ma anche ai vostri compagni d’arme. E ora, con l’avvento del cristianesimo, giurate anche su Dio, su Cristo e lo Spirito Santo, oltre alla maestà dell’imperatore.”

Il comandante si fermò un istante, scrutando le espressioni dei suoi uomini. Alcuni di loro sembravano ancora distanti, ma altri iniziarono a riacquistare un senso di responsabilità e impegno.

“Ricordate,” concluse Luigi, “che il vostro giuramento è il legame che ci tiene uniti in questa impresa. Ognuno di voi è importante, e il successo della nostra missione dipende dalla vostra dedizione e lealtà. Ora, giuriamo tutti insieme, con il cuore e con l’anima, di onorare questo sacro impegno e portare a compimento la nostra missione.”

I cento cavalieri, pur ancora stanchi e smarriti dalla notte passata, si unirono in un cerchio compatto intorno a Luigi detto il Nobile. In quel momento, rinnovarono il loro giuramento con una fermezza e una determinazione che richiamarono il senso di fratellanza e di dovere che li aveva uniti inizialmente. Erano pronti a continuare la loro avventura, con un nuovo spirito e una promessa solenne nel cuore. Mentre il sole sorgeva sopra Siponto e la luce del mattino inondava la piazza, Edor Grinoza osservava in silenzio Luigi detto il Nobile mentre rivolgeva parole di richiamo e ricordo ai suoi cento cavalieri. L’aria era carica di un’atmosfera solenne, e l’attenzione di tutti era concentrata sul loro comandante.

Luigi iniziò a parlare, la sua voce risuonante tra le mura della città. “Ricordate,” disse con fermezza, “che quando eravamo nel campo di addestramento, avevamo un’area dedicata a Dio, e in particolare, eravamo seguaci del Sol Invictus. Questo era il nostro credo, la nostra forza.”

Edor notò l’orgoglio nei volti dei cavalieri mentre ascoltavano il loro comandante. Era evidente che in questo modo cercava di unire profondamente quegli uomini, creando un legame che andava al di là delle loro abilità di combattimento.

“Luigi ricordava ai suoi uomini che quando tornavamo in patria, o nelle città che ci ospitavano,” prosegui Luigi, “frequentavamo i Sacri templi di Cristo. Questo era un segno della nostra flessibilità e apertura al nuovo. Ciò che importava era creare un legame più forte tra noi, sentirsi unici e particolari.”

La piazza era ormai immersa nell’ascolto attento delle parole del comandante. La folla che li circondava li adorava, soprattutto quando vincevano, e la loro fama di imbattibili li faceva sentire invincibili. Erano i prediletti dell’Impero, i migliori combattenti del mondo, e agli occhi di molti, tutti gli altri erano considerati barbari incapaci di disciplina e organizzazione.

Luigi sollevò il braccio, e i cavalieri lo imitarono, alzando le spade e gli scudi, pronti a urlare la loro grida di guerra. Era un gesto che li univa ancora di più, un rito che li esaltava e dava loro coraggio.

“Insomma,” concluse Luigi con un sorriso, “venivamo costantemente incoraggiati fino a sentirci onnipotenti. Ma questa eccitazione era ciò che ci dava forza e coraggio. Non dimenticate mai chi siete, cavalieri dell’Impero. Siamo i migliori, siamo uniti, e siamo invincibili!”

Le grida di guerra risuonarono nella piazza, cariche di determinazione e orgoglio. I cavalieri si sentivano pronti a sfidare qualsiasi avversario, pronti a continuare la loro avventura con la certezza che erano destinati a trionfare. Era un momento di esaltazione e unità, un momento in cui il legame tra loro si rafforzava ancora di più, preparandoli per le sfide che li attendevano.

Le voci del matrimonio segreto tra Natanoi e Manfredi si diffondevano come un sottile sussurro tra le mura dell’’impero. Era come se il vento avesse portato con sé il segreto più profondo e lo avesse consegnato agli orecchi attenti.

Lontano dalla festa del Carnevale e dagli occhi curiosi, l’erede all’impero Corrado IV ricevette queste voci con crescente preoccupazione. Era un uomo di potere, abituato a pianificare e a orchestrare le alleanze per il bene del suo impero. Ma il matrimonio tra Manfredi e Sipontina Natanoi aveva il potenziale per sconvolgere tutti i suoi piani.

Corrado IV guardò fuori dalla finestra del suo palazzo, il viso segnato dall’ansia. Il suo regno si estendeva di fronte a lui, con le sue antiche strade e le sue mura imponenti. Era un luogo intriso di storia e tradizione, e ora, sembrava destinato a diventare il centro di un dramma che avrebbe potuto influenzare il destino dell’impero.

Il giovane Re sapeva che il matrimonio tra Manfredi e Sipontina Natanoi avrebbe creato una nuova dinastia, era preoccupato per suo fratello Manfredi, una nuova linea di successione che poteva mettere in pericolo il suo stesso status. Le alleanze che aveva intessuto sarebbero state messe in discussione e il suo impero avrebbe potuto trovarsi in una posizione di vulnerabilità.

Corrado IV sapeva anche che il potere del matrimonio era un’arma potente. Unire le famiglie attraverso il legame matrimoniale significava creare una rete di alleanze e legami che potevano influenzare il destino dell’impero. E ora, quel potere stava scivolando tra le mani come sabbia.

La preoccupazione di Corrado IV cresceva, ma era anche consapevole che non poteva agire in modo impulsivo, conosceva la passione e la testardaggine di Manfredi. Doveva pianificare con attenzione, valutare le opzioni e decidere come agire per preservare il suo impero e la sua eredità e suo fratello.

Mentre il vento sibilava tra le mura del palazzo, Corrado IV si ritirò nella sua stanza, il volto segnato dall’incertezza. Il destino dell’impero era nelle mani del fato.