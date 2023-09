Partiti gli aiuti dalla Puglia alle popolazioni libiche colpite dall’alluvione

In relazione all'emergenza alluvione in Libia, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha autorizzato la Regione Puglia a fornire materiale DPI in aiuto della popolazione colpita. Si tratta di mascherine FFP2 n. 175.000 pezzi, mascherine FFP3 n. 240.000 pezzi, tute n. 5.000 pezzi, camici n. 9.000 pezzi, distribuito su n. 30 bancali/pallet complessivi.