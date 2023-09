Puglia, ginecologo “porcone”: per la Cassazione “pazienti non costrette al sesso”

BARI – Non ci sono elementi per sostenere che Giovanni Miniello abbia commesso sulle sue pazienti violenza sessuale «per costrizione», annullando cioè la loro «capacità di autodeterminazione per indurle a consentire alle sue richieste». Sono nette le parole con le quali la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura che insisteva perché il ginecologo barese, accusato di aver abusato di decine di ex pazienti durante le visite, proponendo anche loro rapporti sessuali come cura per il papilloma virus, andasse in carcere.

Arrestato il 30 novembre 2021 per violenza sessuale aggravata su due pazienti, per averle molestate durante le visite, dal 22 aprile 2022, revocato l’arresto, Miniello è stato sottoposto per un anno alla misura interdittiva. La Procura aveva impugnato i provvedimenti cautelari: prima i giudici baresi e ora la Cassazione hanno detto «no» ai pm.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.