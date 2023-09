MANFREDONIA (FOGGIA) – All’info point di Manfredonia si è tenuto un incontro tra le associazioni culturali della Città di Manfredonia ed i direttori di scavo del sito archeologico di Siponto, per discutere del progetto di Archeologia Pubblica, che mira a coinvolgere attivamente tutta la comunità sipontina nel processo di ricerca, studio, divulgazione e gestione dell’antica storia della città.

L’incontro è stato organizzato dalle università UniBa e UniFg in collaborazione con l’associazione La Traccia Nascosta A.P.S.

Previsto un Open Day del sito di scavi il giorno 7 ottobre. Il direttore degli scavi, prof. Giuliano Volpe di Uniba, la prof.ssa Maria Turchiano ed il dott. Michele Basta hanno illustrato ai presenti i lavori di scavo, condotti dalle Università di Bari e di Foggia, che proseguiranno fino al 13 ottobre per poi riprendere nella primavera del prossimo anno.

Il prof. Volpe ha insistito molto sull’importanza che rivestono la cittadinanza e le scuole: “Vi è la possibilità che gli scavi possano continuare per diversi anni.

Occorre costruire un rapporto con la comunità locale, favorendo l’emergere di una coscienza di luogo nella cittadinanza. In questa fase è molto importante privilegiare l’aspetto formativo, attivando progetti didattici in stretta collaborazione con il mondo della scuola. Cittadini e scuole possono favorire la costruzione di una mappa di comunità, ossia una autorappresentazione che fa la comunità locale dell’area archeologica e museale.

La Curia è stata nostra alleata, ci ha fornito una mano anche dal punto di vista logistico.

Auspico che si possa estendere la platea dei soggetti interessati.

Abbiamo bisogno di forme di impresa culturale, quindi di professionisti della cultura.”

Ha fatto seguito un dibattito ed in uno degli interventi è emersa la necessità di condividere informazioni utili per progettare interventi didattici. Per tale ragione, è stato fissato un successivo incontro formativo che si terrà giovedì 21 alle ore 18 presso i locali del Seminario di Manfredonia, a cui è invitato a partecipare chiunque (cittadino, associazione, impresa, politico) abbia voglia di attivarsi per rendere fruibile ed attrattivo il sito.

A cura di Salvatore Clemente – StatoQuotidiano.it

fotogallery in allegato