Truffano anziana sul Gargano: rubati monili e oggetti preziosi

VIESTE – Utilizzando la scusa del “nipote in difficoltà” sono riusciti a truffare una anziana di 90 anni, portandole via beni di valore che l’anziana custodiva in casa. E’ successo ieri, in via Cesare Battisti, a Vieste.

La donna, mamma di Franco Iaconeta, imprenditore turistico e titolare, insieme con il fratello Adriano, dell’omonima storica tipografia, ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un tizio il quale affermva che suo nipote era in difficoltà economica e che aveva bisogno di un aiuto da lei.

E’ lo stesso Franco Iaconeta, attraverso un post pubblicato su Facebook, a rendere noto quanto accaduto all’anziana madre, che poi ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

“Nella giornata di ieri mia madre riceveva una telefonata con la quale una persona diceva di essere il nipote in grave difficoltà economica, di non dire niente a nessuno e che di lì a poco avrebbe mandato un amico a prendere qualsiasi cosa (oggetti di valore o soldi) necessari a risolvere il problema. In effetti così è stato. Una persona ha suonato alla porta di mia madre (90 anni) che ha aperto. L’ha fatta accomodare e le ha consegnato tutto “per amore del nipote”, compresi gli oggetti preziosi che indossava, tra cui la fede del marito defunto.

Questa specie di persona è stata inquadrata dalle telecamere, sia in entrata che in uscita dal portone.

Purtroppo, però, nulla si può fare se non una banale denuncia per truffa. Dopo aver realizzato ciò che era accaduto e il rischio che aveva corso, per mia madre è stato necessario un intervento del pronto soccorso. Fortunatamente, ora sta bene. Alla luce di quanto vi ho raccontato, vi chiedo di fare molta attenzione perché in giro c’è gente di m. che non ha rispetto né per i bambini né per gli anziani”. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale Tenenza a cui è stata sporta regolare denuncia. Lo riporta Garganotv.com