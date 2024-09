Bambina in ospedale, medici scoprono che è stata infibulata

ANSA. La procura per i minori di Lecce sta indagando sul caso di una bambina che nei giorni scorsi è stata accompagnata dal padre al pronto soccorso per un trauma al basso ventre che – secondo il racconto del genitore – era dovuto a una caduta in casa.

Durante la visita, da cui è emerso il sospetto di una violenza sessuale, i medici hanno scoperto che la piccola in passato era stata infibulata.

L’infibulazione è una pratica di mutilazione degli organi genitali esterni femminili.

La notizia è stata pubblicata dal Quotidiano di Puglia e confermata all’ANSA. La bimba è stata poi ricoverata e della vicenda sono state informate le forze dell’ordine.