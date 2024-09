TAURISANO (LECCE) – In merito al ritrovamento vicino a Taurisano del cucciolo di cane seviziato e ucciso forse dopo essere stato legato ad un auto o altro mezzo di trasporto e trascinato fino alla sua morte l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente presenterà un denuncia formale e metterà a disposizione una ricompensa di 5.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia fatta alle forze dell’ordine secondo i criteri di legge e con la sua successiva testimonianza aiuterà ad identificare e far condannare in via definitiva i responsabili di questo atroce crimine.

“Oramai le parole non servono più o la politica capisce che servono leggi severe e l’arresto diffenziato per gli autori di questi crimini oppure assisteremo ad un escalation sempre crescente di violenza e morte e la politica sarà complice di questo sangue innocente versato”.