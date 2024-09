FOGGIA – L’ondata di maltempo, con pioggia, temporali e temperatura scesa di oltre 10 gradi, ha colpito, in modo particolare, il Nord del Gargano.

Soprattutto il territorio e la città di Sannicandro Garganico, dove, secondo gli esperti, ben 70 mm di pioggia sono caduti nella sola giornata di ieri, a partire dalle 14.30, ossia la stessa quantità caduta nei mesi di siccità da maggio ad agosto, pari, inoltre, al 60% delle precipitazioni degli ultimi cinque giorni (di oltre 120 mm dal 9 al 14 settembre).

La pioggia incessante ha causato allagamenti in città, come pure nelle campagna circostanti, inondando di fango e detriti, in particolare, le strade provinciali 40, 41 e 48, con evidenti difficoltà per la circolazione veicolare.

Disagi anche in altri centri del Gargano. A Vieste si sono registrati alcuni allagamenti nelle zone più sottoposte.

Mentre, a causa del forte vento da Nord, alle pendici della Foresta Umbra, in territorio viestano, sono caduti sulla sede stradale tre grossi alberi che, di fatto, hanno bloccato il traffico lungo la provinciale.

Sul posto, per la rimozione dei grossi tronchi, sono giunte squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano, Protezione civile “Pegaso” di Vieste, Arif e polizia Locale di Vieste, la quale ultima ha provveduto a disciplinare la viabilità rimasta bloccata, questa mattina, per circa tre ore. Lo riporta garganotv.com

Nelle immagini la tromba d’aria che ha colpito le campagne di Apricena.

La telecamera di sorveglianza di una azienda agricola riprende il passaggio del vortice che spazza via tutto.

Non si registrano feriti, ma danni da quantificare.