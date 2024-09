San Marco in Lamis: aumenti della TARI e raccolta differenziata ferma al 18% ph ItaliaOggi

Cronaca // San Marco in Lamis //

Cronaca // San Marco in Lamis //

La gestione del servizio di raccolta differenziata a San Marco in Lamis continua a suscitare polemiche e scontento tra i cittadini. Il duo amministrativo Merla/Potenza è finito nuovamente al centro delle critiche per la bassa percentuale di raccolta differenziata registrata, che ad agosto ha raggiunto un preoccupante 18%. Una situazione definita da molti come “catastrofica”, con gravi conseguenze sia dal punto di vista ambientale che economico.

Il problema principale, secondo le accuse, risiede nella scarsa capacità dell’amministrazione di attuare misure concrete per migliorare il sistema di raccolta. Sebbene i responsabili continuino a giustificare i risultati insoddisfacenti attribuendo la colpa alla mancata collaborazione della cittadinanza, cresce il malcontento tra i residenti, che vedono gli aumenti della TARI come un ulteriore colpo alla loro situazione economica.

La mancata trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti all’Osservatorio regionale, come denunciato in una precedente interrogazione, ha escluso il Comune dai finanziamenti regionali destinati a supportare il miglioramento del servizio. Questo rappresenta un ulteriore fallimento nella gestione di Merla e Potenza, i quali, secondo molti, mostrano poca attenzione e competenza verso le reali necessità della comunità.

L’appello rivolto ai due amministratori è chiaro: fare un passo indietro e lasciare spazio a un’amministrazione capace di riportare il paese alla normalità e di adottare una politica di gestione dei rifiuti più efficace e sostenibile, a beneficio di tutta la cittadinanza.