Mattinata, 14 settembre 2025. Momenti di paura alle prime luci dell’alba di ieri a Mattinata, dove un gruppo di ragazzi è stato violentemente aggredito in pieno centro cittadino. L’episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino.

Lo segnalano alcuni cittadini a StatoQuotidiano.it.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai testimoni, alcuni giovani provenienti da Manfredonia avrebbero imboccato contromano una delle strade principali del centro, nonostante la zona fosse interdetta al traffico veicolare per via della ZTL. Una volta scesi dall’auto, avrebbero aggredito senza alcun motivo apparente alcuni ragazzi che stavano passeggiando dopo una festa notturna, terminata da poco nel cuore del paese.

La violenza dell’attacco ha lasciato attoniti i presenti:

gli aggressori avrebbero utilizzato un cric da automobile come arma, colpendo ripetutamente le vittime.

Un giovane poco più che ventenne ha riportato profonde ferite al volto, in particolare all’occhio, da cui ha perso copiosamente sangue.

Le sue condizioni hanno destato subito grande preoccupazione, tanto da rendere necessario l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini.