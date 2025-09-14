Banda Galileo Manfredonia, “missione compiuta”: via Galilei torna a respirare

Negli anni Ottanta e Novanta a Manfredonia le cosiddette “bande” erano gruppi di ragazzi che animavano i quartieri vecchi e nuovi. Non sempre famigerati, spesso erano il simbolo di una comunità viva, di un senso di appartenenza che legava vicini e generazioni. Oggi quell’energia sembra voler rivivere in una forma nuova, positiva e costruttiva: è la missione della Banda Galileo di Manfredonia, un gruppo di cittadini che ha scelto di impegnarsi per restituire decoro, bellezza e dignità alle strade della città.

Questa mattina, infatti, la Banda ha compiuto un’operazione di pulizia e ripristino delle fioriere di via Galileo Galilei, a Monticchio.

Non un lavoro da poco: quello che è emerso dalle vasche è stato un campionario dei rifiuti più disparati, tra materiale biologico e solido, nascosto da strati di erbacce infestanti. Una vegetazione che, a uno sguardo distratto, poteva sembrare solo segno di abbandono, ma che in realtà copriva gesti ignobili e nauseabondi.

Con mezzi semplici, guanti, buona volontà e tanta determinazione, i volontari sono riusciti a restituire dignità a un tratto importante della via, fermandosi all’altezza dell’asilo. «Ci dispiace non aver potuto completare l’intero viale – spiegano – ma crediamo che il nostro impegno possa essere il punto di partenza per un coinvolgimento sempre più ampio». E il pensiero corre subito alle nuove generazioni: i bambini, che più di tutti possono imparare, in maniera creativa e giocosa, cosa significhi avere responsabilità civiche verso il prossimo e verso i beni comuni.

Il ringraziamento più sentito, da parte della Banda Galileo, va agli abitanti del quartiere, che hanno sostenuto l’iniziativa con entusiasmo. Ma non solo. C’è anche il riconoscimento al Comune per il supporto e all’Ase, che ha provveduto al recupero del materiale rimosso. La collaborazione, fanno sapere i volontari, è destinata a proseguire: presto si lavorerà fianco a fianco per la cura degli alberi esistenti, il recupero di quelli malati e soprattutto per riportare in vita fioriere e alberature che da decenni giacciono “tombate”.

«Vi ricordate il mercato del mercoledì?» – domandano i volontari, rievocando con un pizzico di nostalgia il passato. «Ecco, proprio lì vogliamo piantare nuove essenze, più resistenti e gestibili, che garantiscano soprattutto ombra e frescura d’estate». Perché un viale alberato non è solo un abbellimento estetico: è un vero polmone urbano, un alleato per la salute, un dono di bellezza e benessere agli abitanti, ai bambini, agli anziani che trascorrono gran parte del tempo sotto il sole delle nostre estati.

Il messaggio che arriva forte dalla Banda Galileo è semplice ma fondamentale: rispettare gli spazi comuni significa rispettare se stessi. Raccogliere le deiezioni dei propri animali, utilizzare i cestini installati grazie all’impegno dei volontari, portare a casa i rifiuti invece di abbandonarli lungo la strada. Piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza, perché solo così si può preservare ciò che è di tutti.

Infine, un grazie speciale va a Roberto e Antonio Pacilli, che con grande generosità hanno messo a disposizione tempo ed energie, dimostrando come la cittadinanza attiva sia fatta soprattutto di volti, mani, persone che credono davvero in un cambiamento possibile.

La Banda Galileo non è solo un nome evocativo. È un’idea, un progetto, un sogno di rinascita urbana e civile. È la dimostrazione che anche da una fioriera incolta e abbandonata può nascere un futuro più verde, più bello e più giusto per tutta la città.