Cerignola, assalto armato sulla statale: automobilista rapinato della sua Mercedes e lasciato in ginocchio sull'asfalto

A testimoniare l’accaduto c’è un filmato ripreso da un altro automobilista di passaggio. Le immagini, circolate sui social, documentano gli istanti finali della rapina

Redazione
14 Settembre 2025
Cerignola

Momenti di terrore lungo la statale 16, nel tratto che collega Foggia a Cerignola. Un commando armato ha preso di mira un automobilista, costringendolo a fermarsi e a consegnare la propria auto, una Mercedes. La vittima, sotto la minaccia delle armi, è stata fatta scendere dal veicolo e abbandonata in ginocchio sul ciglio della strada.

Il video dell’assalto

A testimoniare l’accaduto c’è un filmato ripreso da un altro automobilista di passaggio. Le immagini, circolate sui social, documentano gli istanti finali della rapina e confermano la brutalità dell’azione.

Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes sarebbe stata affiancata da un’altra vettura a bordo della quale viaggiavano almeno quattro persone, tutte parte del gruppo criminale. Dopo aver bloccato la corsa dell’auto, i malviventi hanno puntato le armi contro il conducente, obbligandolo a cedere il mezzo. Subito dopo si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

La dinamica ricorda un vero e proprio assalto paramilitare: azione rapida, armi in pugno e fuga organizzata. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per individuare la banda, che avrebbe agito con modalità già viste in passato nelle campagne foggiane.

La vittima, fortunatamente illesa, ha potuto chiedere aiuto dopo l’aggressione. Restano da chiarire eventuali collegamenti con altre rapine avvenute nella zona.

📌 Fonte: Today.it

Nessun campo trovato.