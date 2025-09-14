Eletto il nuovo ambasciatore del Susumaniello di Puglia

Luigi Martino, 42 anni, originario di Carovigno, ingegnere civile e sommelier dal 2017, è il nuovo ambasciatore del Susumaniello.

La proclamazione è avvenuta a Mesagne (Brindisi) dove è stato organizzato il primo trofeo master del Susumaniello, il concorso promosso dai sommelier Ais Puglia per celebrare e valorizzare il vitigno emergente che sempre più sta conquistando l’attenzione dei mercati e il favore del pubblico.

Tredici i sommelier partecipanti, tra cui un concorrente proveniente da Ais Calabria, che si sono sfidati tra prove scritte e di degustazione, dedicate ai principali temi legati al Susumaniello, ovvero storia e diffusione del vitigno, peculiarità e rapporto con terreno e clima, tipologie di vini e produttori di riferimento, analisi organolettica e abbinamento cibo e vino.

“Il Susumaniello è un vitigno straordinariamente versatile, che in pochi anni ha riconquistato il suo spazio – spiega Martino – può essere spumantizzato, regala rosati di grande finezza e rossi sia freschi e immediati sia più complessi e strutturati”. “Essere proclamato suo ambasciatore è per me motivo di orgoglio e responsabilità: il mio impegno sarà quello di farlo conoscere al di fuori del nostro territorio”.

Per Rocco Caliandro, delegato AIS Brindisi e ideatore della manifestazione, il concorso è gli appuntamenti collaterali confermano “l’interesse crescente verso questo vitigno e verso gli eventi che lo celebrano”.