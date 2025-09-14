Edizione n° 5824

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Solenne Celebrazione per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

FERROVIA // Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: “Intervenire”
14 Settembre 2025 - ore  14:41

Home // Attualità // Eletto il nuovo ambasciatore del Susumaniello di Puglia

SUSUMANIELLO Eletto il nuovo ambasciatore del Susumaniello di Puglia

Luigi Martino, 42 anni, originario di Carovigno, ingegnere civile e sommelier dal 2017, è il nuovo ambasciatore del Susumaniello.

Eletto il nuovo ambasciatore del Susumaniello di Puglia - PH ANSA PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Settembre 2025
Attualità // Foggia //

Luigi Martino, 42 anni, originario di Carovigno, ingegnere civile e sommelier dal 2017, è il nuovo ambasciatore del Susumaniello.

La proclamazione è avvenuta a Mesagne (Brindisi) dove è stato organizzato il primo trofeo master del Susumaniello, il concorso promosso dai sommelier Ais Puglia per celebrare e valorizzare il vitigno emergente che sempre più sta conquistando l’attenzione dei mercati e il favore del pubblico.

Tredici i sommelier partecipanti, tra cui un concorrente proveniente da Ais Calabria, che si sono sfidati tra prove scritte e di degustazione, dedicate ai principali temi legati al Susumaniello, ovvero storia e diffusione del vitigno, peculiarità e rapporto con terreno e clima, tipologie di vini e produttori di riferimento, analisi organolettica e abbinamento cibo e vino.

“Il Susumaniello è un vitigno straordinariamente versatile, che in pochi anni ha riconquistato il suo spazio – spiega Martino – può essere spumantizzato, regala rosati di grande finezza e rossi sia freschi e immediati sia più complessi e strutturati”. “Essere proclamato suo ambasciatore è per me motivo di orgoglio e responsabilità: il mio impegno sarà quello di farlo conoscere al di fuori del nostro territorio”.

Per Rocco Caliandro, delegato AIS Brindisi e ideatore della manifestazione, il concorso è gli appuntamenti collaterali confermano “l’interesse crescente verso questo vitigno e verso gli eventi che lo celebrano”.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

