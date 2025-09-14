Edizione n° 5824

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Solenne Celebrazione per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

CALEMBOUR

FERROVIA // Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: “Intervenire”
14 Settembre 2025 - ore  14:41

Home // Foggia // Emiliano, mettiamoci alle spalle settimane difficili

EMILIANO Emiliano, mettiamoci alle spalle settimane difficili

"Mettiamoci alle spalle queste settimane difficili e contraddittorie, tra tensioni, gesti eccessivi e smarrimento."

Lungo applauso per il governatore Emiliano in Fiera Levante

Lungo applauso per il governatore Emiliano in Fiera Levante - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Settembre 2025
Foggia // Politica //

“Mettiamoci alle spalle queste settimane difficili e contraddittorie, tra tensioni, gesti eccessivi e smarrimento.

Dobbiamo ritrovare unità, serietà e senso del limite.

Imparare di nuovo ad essere generosi e a mantenere la parola data.

Perché in questi anni abbiamo provato sempre a dire una cosa e poi farla, a prendere un impegno e poi a mantenerlo anche quando era veramente difficile riuscirci. Per il futuro impegniamoci a chiedere sempre conto di quello che viene preteso, per evitare che le condotte dei singoli sfocino nell’arbitrio”. Lo ha detto il governatore uscente della Regione Puglia Michele Emiliano riferendosi probabilmente al veto posto sulla sua candidatura a consigliere dal candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Antonio Decaro. Emiliano ne ha parlato nel corso della cerimonia inaugurale della Fiera del Levante.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

